Navy CIS
Folge 24: Wenn Mauern bröckeln
42 Min.Ab 12
Emily, die Tochter von FBI-Agent Fornell, liegt mit einer Überdosis im Krankenhaus. Als ihm alles aus den Händen zu gleiten droht, ist er kurz davor, die Fassung zu verlieren. Gibbs beginnt unter Halluzinationen von Diana, seiner und Fornells Ex-Frau, zu leiden. Sie wirft ihm vor, er habe sich zu wenig um ihre Familie gekümmert. Das Team des NCIS beginnt daraufhin zu ermitteln, um die Dealer und Hintermänner aufzuspüren.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren