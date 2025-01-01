Navy CIS
Folge 8: Das letzte Geleit
40 Min.Ab 12
Wesley Moore wurde am selben Tag ermordet, an dem auch Captain Alicia Voit einem Taliban-Anschlag zum Opfer fiel. Gibbs und sein Team entdecken, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Verbrechen gibt. McGee und Bishop reisen nach Afghanistan, um vor Ort zu ermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren