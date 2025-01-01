Navy CIS
Folge 15: Der Tote im Meer
41 Min.Ab 12
Als sein Körper im offenen Wasser entdeckt wird, ist es für Officer Allston bereits zu spät: Die Kameraden können nur noch seine Leiche bergen. Wegen der starken Kopfverletzungen, gehen Gibbs und McGee zunächst von einem Mord aus, doch ein Bluttest gibt den Ermittlern neue Rätsel auf. Derweil muss sich Torres widerwillig um drei Hospitanten kümmern ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
