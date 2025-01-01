Navy CIS
Folge 6: Der Killer im Spiegel
42 Min.Ab 12
Ein Officer wird zusammen mit einer anderen Person tot in einer Raststättentoilette aufgefunden. Wie sich herausstellt, ist der unbekannte Tote ein alter Freund von Torris, damals aus der Polizeischule. Doch wegen Problemen mit Autoritätspersonen hat er seine Ausbildung nie abschließen können. Welche Beziehung haben die beiden dann zueinander gehabt? Die NCIS-Ermittler erfahren ein schreckliches Geheimnis ...
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
