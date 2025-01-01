Navy CIS
Folge 4: Drei Männer im Wald
42 Min.Ab 16
Einem dreisten Bankräuber gelingt es, mit seiner Beute in einem Flugzeug der Navy zu entkommen und über einem Waldgebiet abzuspringen, bevor er festgenommen werden kann. Wie es der Zufall so will, macht Gibbs gerade dort Urlaub und macht sich ohne Zögern auf, um den Kriminellen zu schnappen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
