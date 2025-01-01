Navy CIS
Folge 10: 14 Jahre und eine Kugel
42 Min.Ab 16
Das Drama um Ziva geht weiter: Es gibt noch eine letzte Sache, die sie erledigen muss, bevor sie endlich wieder zu ihrer Familie zurückkehren kann. Obwohl Ziva darauf besteht, es allein zu Ende zu bringen, hilft ihr Gibbs und auch der Rest des NCIS-Teams. Die Agenten wollen sie nämlich ein für alle Mal loswerden und damit sind sie nicht allein ...
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren