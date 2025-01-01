Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 17Folge 8
40 Min.Ab 16

Ein Klarinettist des Anchor Ensemles stirbt wegen eines mit Krötensekret vergifteten Klarinettenblatts. Dieses hatte er sich von seiner Kollegin Hannah McClain geliehen, aber sie ist nicht die Mörderin, sondern das eigentliche Opfer. Jemand hatte versucht, sie zu töten, doch wer und warum? Das muss das Navy-Team ohne Gibbs herausfinden, denn er verschwindet und gibt seinen Kollegen nicht einmal eine richtige Erklärung dafür ...

