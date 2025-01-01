Navy CIS
Folge 17: In einer Nussschale
40 Min.Ab 12
Ein Marineoffizier wird auf die gleiche Weise ermordet, wie seine Eltern vor zehn Jahren. Gibbs und seine Leute nehmen den Fall unter die Lupe und entdecken dabei einen Container, der seltsame Puppenhäuser enthält, die Mordszenen nachstellen. Währenddessen mistet das Team aus, um Sachen für einen guten Zweck zu spenden - aber manch einem fällt das Loslassen etwas schwer.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
