Nach dem Drama rund um Sahar und Ziva lässt der nächste Paukenschlag nicht lange auf sich warten: Phineas ist urplötzlich verschwunden, nachdem er von Gibbs erfahren hat, dass seine Mutter gestorben ist. Dieser macht sich gemeinsam mit Jack Sloane umgehend auf die Suche nach dem Kleinen und erhält von dessen Freund einen entscheidenden Hinweis. Phineas soll noch am Morgen ein Fahrrad ausgeliehen haben. Wohin ist er gefahren? Und können ihn die Agenten rechtzeitig finden?
