Tod durch Gartenzwerg

"CBS Serien" Staffel 17 Folge 3
Folge 3: Tod durch Gartenzwerg

42 Min.Ab 16

Zivas problematische Rückkehr trübt die Stimmung im Team und niemand weiß, mit der Situation umzugehen. Doch viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht, denn ein neuer Fall steht an: Unter einem Lkw wird eine Leiche gefunden, die allen Anzeichen nach bereits seit geraumer Zeit durch das Land kutschiert wurde. Die kuriose Mordwaffe ist schnell gefunden, doch der Tatort bleibt zunächst einmal ein Rätsel ...

