Navy CIS
Folge 18: Castor und Pollux
41 Min.Ab 12
Während einer Freizeitveranstaltung wird eine Leiche in einem See gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Marine-Techniker, der ein scheinbar perfektes Leben führte. Doch das NCIS-Team findet schnell heraus, dass der Schein trügt. Währenddessen wird Sloane von ihrer Tochter mit einer unerwarteten Frage überrascht.
Weitere Folgen in Staffel 17
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
