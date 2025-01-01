Navy CIS
Folge 2: Plan C
40 Min.Ab 16
Sahar, die Anführerin einer Terrorgruppe, zu der auch Zivas Bruder Ari angehörte, konnte aufgespürt werden. Ihr Plan, sich an Ziva zu rächen, weil diese für den Zusammenbruch der Organisation verantwortlich sein soll, ist gescheitert. Um zu ihrem alten Leben zurückkehren zu können, sieht Ziva nur eine Chance: Sie muss die Terroristin zur Strecke bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren