"CBS Serien" Staffel 8 Folge 16
Folge 16: Max Destructo

42 Min. Ab 12

Gibbs und sein Team entdecken Fingerkuppen und Zähne von Corporal Zach Armstrong in einer Damenhandtasche. Bald darauf wird seine Leiche gefunden und es steht fest, dass Armstrong zu Tode gefoltert wurde. Die Ermittlungen führen das Team zu einer Laser-Tag-Arena, in der sich Computer-Freaks gegenseitig mit Infrarotstrahlen attackieren. Auch Armstrongs Ex-Freundin Maxine spielt dort und kann Gibbs zunächst nur Armstrongs gefälschtes Testament und seine Kreditkarte überreichen ...

