Navy CIS
Folge 7: Mark 15
42 Min.Ab 12
Tonys Vater kommt nach Washington - stilvoll im Privatjet seines alten Freundes Jonathan Royce. Ebenso an Bord: Woody Iverson. Der nimmt sich mit Tonys Vater ein Taxi. Kurz darauf wird Iverson tot in einem Müllcontainer gefunden. Er wollte seinen guten Bekannten Admiral Chase besuchen, um ihm etwas zu zeigen. Wie Gibbs und sein Team herausfinden, handelt es sich dabei um eine wertvolle Plakette von einem Nuklear-Sprengkopf aus einem vor 50 Jahren abgestürzten Kriegsflugzeug.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
