Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Ein offenes Buch

"CBS Serien"Staffel 8Folge 19
Ein offenes Buch

Ein offenes BuchJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 19: Ein offenes Buch

41 Min.Ab 12

Navy Lieutenant Commander Patrick Casey wird tot in einem Wald aufgefunden. Er wurde mit einem äußerst seltenen Gewehrtyp erschossen. Gibbs und sein Team erfahren, dass Casey im Besitz eines hochgeheimen Buches mit dem Titel "Operation Birdsong" war - ein erster Hinweis auf das Mordmotiv. Kurz darauf wird Caseys ehemalige Kollegin Elise Archer ermordet. Auch sie besaß dieses Buch. Der Autor ist offenbar ein ehemaliges Mitglied ihres damaligen Teams ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen