Navy CIS
Folge 11: Schiffe in der Nacht
41 Min.Ab 12
Marine First Lieutenant Jeremy Nolan, gerade aus Afghanistan zurück, sitzt mit seinem Onkel und seiner Schwester Kimberly an Bord eines Dinner-Schiffes, wo man seine Heimkehr feiert. Als er kurz mal an Deck geht, fallen plötzlich Schüsse und Jeremy bricht tot zusammen. Agent Abigail Borin von der Küstenwache, die zufällig auch an Bord ist, verständigt Gibbs und sein Team. Die beiden kennen sich von früher und legen bei der Untersuchung des Falles ein atemberaubendes Tempo vor ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
