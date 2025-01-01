Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Das Geständnis

Staffel 8Folge 18
Das Geständnis

Das GeständnisJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 18: Das Geständnis

42 Min.Ab 12

Gibbs und sein Team sollen im Auftrag von Vance einen zwei Wochen alten Mordfall untersuchen. Der pensionierte Marine Yale Peyton wurde in seinem Wohnzimmer mit einer Axt erschlagen. Sein Sohn, der 18-jährige Nick, steht unter dringendem Tatverdacht. Die Mutter ist zwei Jahre zuvor verschwunden. Sie war tablettenabhängig, und auch Nick scheint drogensüchtig zu sein. Vance setzt den Jungen so sehr unter Druck, dass er zusammenbricht und gesteht, doch Gibbs glaubt ihm nicht ...

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

