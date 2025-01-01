Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Operation Frankenstein

Staffel 8Folge 24
Operation Frankenstein

Navy CIS

Folge 24: Operation Frankenstein

42 Min.Ab 12

Barrett und ihr Team haben bisher erfolglos versucht, den Serienmörder Cobb zu stellen. Bei den Ermittlungen wurde Cade verletzt und Barrett entführt. Der Killer will sich offenbar an denen rächen, die vermeintlich für sein Elend verantwortlich sind. Er hatte es auf Barrett abgesehen, weil sie die Nichte des SecNav ist. Plötzlich stellt sich Cobb freiwillig. Doch das ist kein Sieg für den NCIS, denn er hat nicht vor, sich kampflos zu ergeben: Cobb hat vorher Ziva entführt.

