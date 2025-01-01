Navy CIS
Folge 24: Operation Frankenstein
Barrett und ihr Team haben bisher erfolglos versucht, den Serienmörder Cobb zu stellen. Bei den Ermittlungen wurde Cade verletzt und Barrett entführt. Der Killer will sich offenbar an denen rächen, die vermeintlich für sein Elend verantwortlich sind. Er hatte es auf Barrett abgesehen, weil sie die Nichte des SecNav ist. Plötzlich stellt sich Cobb freiwillig. Doch das ist kein Sieg für den NCIS, denn er hat nicht vor, sich kampflos zu ergeben: Cobb hat vorher Ziva entführt.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
