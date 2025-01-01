Navy CIS
Folge 20: Der Hafenmörder
Gibbs, sein Team und EJ Barrett erhalten von Vance den Auftrag, den sogenannten Hafenmörder zu überführen, der schon in Spanien anfing, Navy-Angehörige umzubringen. Den Ermittlern hinterlässt er immer wieder kleine Botschaften. Als Ziva eines Abends mit Tony in einer Bar sitzt, stellt ihr der Barkeeper ein Glas hin, das ihr ein anderer Gast spendiert hat. Im Glas befindet sich ein Eiswürfel mit einem Augapfel darin. Es ist also noch lange nicht vorbei ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
