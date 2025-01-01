Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Die schöne Tochter

Staffel 8Folge 15
Die schöne Tochter

Navy CIS

Folge 15: Die schöne Tochter

42 Min.Ab 12

Andor Gorgova, Verteidigungsminister von Belgravien, verhandelt mit der US-Außenministerin über die Nutzung militärischer Stützpunkte. Bei einem Treffen in seinem Land versucht ein Selbstmordattentäter, auch Gorgova zu töten. Dieser kommt unverletzt davon, ein Navy Sergeant stirbt jedoch bei dem Anschlag. Der NCIS muss den Fall allerdings ans FBI abgeben und soll sich stattdessen um die Sicherheit von Gorgovas Tochter Adriana kümmern, die in den USA studiert ...

