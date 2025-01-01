Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Sport ist Mord
23 Min.Ab 12
Tod in der Sporthalle - die 17-jährige Kerstin Triebel bricht während des Volleyballtrainings plötzlich zusammen. Kurz zuvor trank sie noch aus der Wasserflasche einer Teamkollegin. Ein Zufall oder ist die Sportlerin Opfer eines Gift-Anschlages geworden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
