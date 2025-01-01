Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Strafe muss sein
23 Min.Ab 12
Wenn der Beruf zum Verhängnis wird: Die Politesse Gertrud Biedermann wird angefahren und an einer Mauer zerquetscht. Die Ermittlungen sind nicht einfach: Politessen haben viele Feinde, und nahezu jeder hätte ein Motiv, die Welt von ihnen zu befreien ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1