Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Riskante Gelüste

SAT.1Staffel 3Folge 26
Riskante Gelüste

Riskante GelüsteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 26: Riskante Gelüste

23 Min.Ab 12

Vergewaltigt und halbtotgeschlagen - für die 20-jährige Franziska Kruse wird dieser Albtraum zur schrecklichen Realität. Wer lässt sich zu solch einer Tat hinreißen? Die Kommissare stoßen auf eine bizarre Welt aus freier Liebe und gefährlichen Liebschaften ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen