Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgesoffen

SAT.1Staffel 3Folge 32
Abgesoffen

AbgesoffenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 32: Abgesoffen

23 Min.Ab 12

Sie nahm sich alles, ohne Rücksicht auf Verluste, doch jetzt musste die 32-jährige Meike Rolfsen dafür bezahlen: Splitternackt wird die junge Frau ertränkt in ihrer Badewanne gefunden. Die Kommissare bringen eine unglaubliche Tragödie ans Licht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen