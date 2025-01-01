Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Die Klasse von '94
23 Min.Ab 12
Es sollte ein fröhliches Wiedersehen werden, doch übrig bleibt nur blankes Entsetzen: Auf dem Treffen des Abiturjahrgangs 1994 wird der 29-jährige Thomas Bruch auf der Herrentoilette hinterrücks erstochen. Aber niemand scheint wirklich um ihn zu trauern - nicht einmal seine Ehefrau ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1