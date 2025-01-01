Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Mord oeuvre
23 Min.Ab 12
Statt Nachtisch eine Kugel in den Kopf: Der 38-jährige Koch Marc Oberhausen wird in seiner Restaurantküche erschossen. Die Kommissare ermitteln zwischen Créme brulée und dunklen Geheimnissen, bis sie endlich auf den abgebrühten Mörder stoßen...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1