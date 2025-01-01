Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Mach's Maul auf
22 Min.Ab 12
Der Hund einer Joggerin stöbert die Leiche von Marlies Gruber auf. Der Täter kann noch nicht weit sein, denn kurz darauf wird auch der Hund getötet. Die Kommissare stoßen auf ein Familiendrama, das in einer grausamen Tragödie endet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1