Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Krieg auf Rollen
21 Min.Ab 12
Der Inline-Skater Florian Nickmeyer wird brutal erschlagen. Die Tatwaffe: ein Skateboard. War Florian das Opfer in einem Krieg zwischen Inline-Skatern und Skateboardern? Als die Tatwaffe verschwindet, verlieren die Kommissare auch ihre einzige Spur zum Täter.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1