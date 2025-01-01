Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Abartig
21 Min.Ab 12
Bei Anruf Mord? Ein Notruf geht bei der Polizei ein. Völlig verängstigt berichtet eine Frau von einem Verbrechen. Plötzlich fällt ein Schuss. Was geschah am anderen Ende der Leitung? Die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt übernehmen den Fall und stoßen auf menschliche Abgründe ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1