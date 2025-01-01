Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 165: Der Pechvogel
22 Min.Ab 12
Der Autodieb Daniel Kluttke kommt mit einem gestohlenen Wagen in eine Verkehrskontrolle. Im Kofferraum des Autos finden die Polizisten die Leiche einer Frau. Eine Verkettung unglücklicher Zufälle oder ein gerissener Mordplan?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1