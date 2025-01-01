Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 180: Bis zum bitteren Ende
22 Min.Ab 12
Familie Felsenbach steht unter Schock, als sie mit dem Entführungsvideo ihrer Tochter Clara konfrontiert werden. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld in Höhe von einer Million Euro. Sollte die Familie ihrer Forderung nicht nachkommen, würde das Mädchen sterben. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden die Ermittler das Mädchen rechtzeitig finden können?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1