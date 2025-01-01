Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 186: Zahltag
22 Min.Ab 12
Mit fünf Schüssen wird die Kellnerin Katja Hubertus regelrecht hingerichtet. Einfach nur aus Geldgier oder aus maßlosem Hass? Die Kommissare ermitteln zwischen teuren Clubs, gefährlichen Schulden und gegen Widerstand aus den eigenen Reihen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1