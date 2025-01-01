Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 197: Im Fadenkreuz
22 Min.Ab 12
Tödliche Präzision - ein Unbekannter nimmt Conny Niedrig und Bernie Kuhnt mit einem Jagdgewehr ins Visier. Sein Motiv ist unklar. Die Kommissare ahnen nicht, dass sie sich in tödlicher Gefahr befinden, als der Schütze den Abzug drückt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1