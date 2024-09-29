Heute Nacht wirst du sterbenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 199: Heute Nacht wirst du sterben
22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Susanna Dornberger wird von einem Unbekannten verfolgt. Sie versucht zu fliehen, doch die Todesfalle schnappt zu. Die Kommissare tappen im Dunkeln, bis ein Hundehaar den wahren Täter überführt.
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold