Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Reich und tot

SAT.1Staffel 5Folge 26
Folge 26: Reich und tot

22 Min.Ab 12

Hubertus von Brockdorff wird auf einem verlassenen Parkplatz erdrosselt aufgefunden. Warum musste der elegante 61-jährige Vorstandsvorsitzende eines privaten Bankhauses so scheußlich sterben? Und wer steckt hinter der grausamen Tat?

