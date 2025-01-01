Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Kimme und Korn
21 Min.Ab 12
Kimme, Korn und Katastrophen: Die 20-jährige Karin Mevis wird auf dem Schützenfest brutal vergewaltigt und misshandelt. Der sturzbetrunkene Niklas Pommer wird noch am Tatort als mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen. Doch seine Schuld ist noch lange nicht bewiesen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1