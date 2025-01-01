Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Schein trügt

SAT.1Staffel 5Folge 31
Der Schein trügt

Folge 31: Der Schein trügt

22 Min.Ab 12

Meeting mit einem Killer: Als Finanzberater Gerrit Deller einen wichtigen Termin platzen lässt, hat das einen folgenschweren Grund: Er wird in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Kommissare ermitteln in alle Richtungen - Wer war der Letzte der den Workaholic lebendig gesehen hat? Welchen Grund gibt es für eine so radikale Tat?

SAT.1
