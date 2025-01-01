Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Identitätslos
23 Min.Ab 16
Die Zigeunerin Shebari Zorban wird erwürgt im Müll hinter einer Imbissbude gefunden. Ist sie Opfer einer brutalen Diebesbande oder stecken familiäre Konflikte hinter der Tat? Nur mit Hilfe einer Observation lösen die Kommissare den Knoten aus Lügen, Angst und Schweigen ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
16
Copyrights:© SAT.1