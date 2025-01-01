Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Identitätslos

SAT.1Staffel 5Folge 33
Identitätslos

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 33: Identitätslos

23 Min.Ab 16

Die Zigeunerin Shebari Zorban wird erwürgt im Müll hinter einer Imbissbude gefunden. Ist sie Opfer einer brutalen Diebesbande oder stecken familiäre Konflikte hinter der Tat? Nur mit Hilfe einer Observation lösen die Kommissare den Knoten aus Lügen, Angst und Schweigen ...

SAT.1
