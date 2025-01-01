Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Der Scheißkerl
22 Min.Ab 12
Erstickt mit einer Klobürste: Andreas Waller erleidet einen makabren Tod in seinem Hotelzimmer. Warum wurde er auf diese kranke Art und Weise für immer zum Schweigen gebracht? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Niedrig und Kuhnt auf blondes Gift, verbotene Liebe und zerstörtes Glück ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1