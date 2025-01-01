Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Scheißkerl

SAT.1Staffel 5Folge 37
Folge 37: Der Scheißkerl

22 Min.Ab 12

Erstickt mit einer Klobürste: Andreas Waller erleidet einen makabren Tod in seinem Hotelzimmer. Warum wurde er auf diese kranke Art und Weise für immer zum Schweigen gebracht? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Niedrig und Kuhnt auf blondes Gift, verbotene Liebe und zerstörtes Glück ...

SAT.1
