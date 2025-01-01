Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Das fleißige Lieschen
22 Min.Ab 12
Das geheime Doppelleben einer Hausfrau - Als Lisa Schneider vor ihrer eigenen Haustür mit drei Schüssen regelrecht hingerichtet wird, kommt schnell die Frage nach dem Motiv des Täters auf. Hatte sie möglicherweise etwas zu verbergen? Die Kommissare sehen sich bei ihren Ermittlungen mit einem Leben voll von unbändiger Liebe und rasender Eifersucht konfrontiert. Kommen Bernie und Conny hinter das Geheimnis der umtriebigen Hausfrau?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1