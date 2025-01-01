Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein sollst du sein

SAT.1Staffel 5Folge 73
Folge 73: Mein sollst du sein

22 Min.Ab 12

Tödlicher Besuch: Die 27-jährige Maren Rösser wird mit sieben Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Mit letzter Kraft ruft sie die Polizei und nennt einen Namen: "Niclas", danach bricht sie zusammen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Wollte Maren einen Hinweis auf den Täter oder das nächste Opfer geben?

SAT.1
