Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Mein sollst du sein
22 Min.Ab 12
Tödlicher Besuch: Die 27-jährige Maren Rösser wird mit sieben Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Mit letzter Kraft ruft sie die Polizei und nennt einen Namen: "Niclas", danach bricht sie zusammen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Wollte Maren einen Hinweis auf den Täter oder das nächste Opfer geben?
