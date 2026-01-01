Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Der Tote im Käfig
22 Min.Ab 12
Menschliche Versuchsratte! Marek Jansen ist tot. Der Leiter eines Versuchslabors wurde nackt in einen Tierversuchskäfig gequetscht und auf einem Parkplatz abgestellt. Die Kommissare ermitteln zwischen radikalen Tierschützern und fanatischen Wissenschaftlern ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1