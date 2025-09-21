Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 92vom 21.09.2025
Folge 92: Die Kampf-Camper

22 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Flammeninferno auf dem Campingplatz! Nur knapp entgeht der 18-jährige Thorsten Hennekamp einem qualvollen Tod in seinem brennenden Wohnwagen. Hinter gepflegten Vorgärten stoßen die Kommissare auf eine langjährige Feindschaft zweier Camperfamilien.

