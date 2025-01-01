Von der Sonnen- zur AnklagebankJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Von der Sonnen- zur Anklagebank
23 Min.Ab 12
Tödlicher Körperkult - Der Extrem-Bodybuilder Heinz-Joseph Peimann wird auf der Sonnenbank erstochen. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn Hajo war überall beliebt. Erst als in seinem Kofferraum große Mengen anabole Amphetamine gefunden werden, kristallisieren sich erste Verdächtige heraus.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1