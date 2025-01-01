Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Die Wahl der Qual
23 Min.Ab 12
Der Installateur Oliver Sölken wird tot im Wald aufgefunden. Alles erinnert die Kommissare an einen Leichenfund vor vier Wochen. Wurden die beiden Männer Opfer eines Serienmörders? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1