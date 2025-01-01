Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Flaschenkind

SAT.1Staffel 13Folge 1
Folge 1: Flaschenkind

23 Min.Ab 12

Conny Niedrig ist in einer Entzugsklinik für Alkoholiker - die Kommissarin ermittelt undercover, nachdem in der Klinik zwei Patientinnen vergiftet wurden. Ein schwieriger Job, ganz besonders, als sie selbst ins Visier des Mörders gerät.

SAT.1
