Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Über die Stränge geschlagen

SAT.1Staffel 13Folge 3
Über die Stränge geschlagen

Über die Stränge geschlagenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 3: Über die Stränge geschlagen

23 Min.Ab 12

Nachdem sie die Nacht durchgefeiert hat, wacht Louisa Karlsson am nächsten Morgen völlig fertig in ihrem Bett auf - ohne jegliche Erinnerung. Als dann auch noch die nackte Leiche ihres Arbeitskollegen Joshua im Stadtwald gefunden wird, beginnt für Louisa der Alptraum erst richtig. Hat sie etwas mit seinem gewaltsamen Tod zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen