Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Campen unter Feinden
23 Min.Ab 12
Mord auf dem Campingplatz - Als Tanja Grabowski ihren Mann erschlagen hinter ihrem Wohnwagen findet, hat sie sofort die verfeindeten Campingnachbarn unter Verdacht. Die Kommissare müssen nicht nur den Täter finden, sondern auch die übereifrige Ehefrau davon abhalten, auf eigene Faust zu ermitteln.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1