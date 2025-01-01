Eine Bootsfahrt, die ist tödlichJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Eine Bootsfahrt, die ist tödlich
23 Min.Ab 12
Die Leiche einer jungen Frau wird ans Ruhrufer gespült. Schnell wird klar, dass der Täter noch vor einer Stunde mit ihr auf einem Partyschiff gefeiert haben muss. Doch wer? Der attraktive Chef, mit dem Miriam eine Affäre gehabt haben soll? Oder stecken eifersüchtige Kolleginnen hinter der Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1