Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine Bootsfahrt, die ist tödlich

SAT.1Staffel 13Folge 17
Eine Bootsfahrt, die ist tödlich

Eine Bootsfahrt, die ist tödlichJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 17: Eine Bootsfahrt, die ist tödlich

23 Min.Ab 12

Die Leiche einer jungen Frau wird ans Ruhrufer gespült. Schnell wird klar, dass der Täter noch vor einer Stunde mit ihr auf einem Partyschiff gefeiert haben muss. Doch wer? Der attraktive Chef, mit dem Miriam eine Affäre gehabt haben soll? Oder stecken eifersüchtige Kolleginnen hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen