Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Bauer kauft Frau
23 Min.Ab 12
Russisch Roulette - Inja Mosch ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihren deutschen Ehemann Fritz kümmert das wenig, denn für den Landwirt war die schöne Russin aus dem Katalog eine herbe Enttäuschung. Endete für Inja die Suche nach dem großen Glück in Deutschland tödlich?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1